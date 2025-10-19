Barcelona venció al Girona sobre la hora

El FC Barcelona logró una agónica victoria por 2-1 frente al Girona este sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico de Montjuic, con un gol decisivo del uruguayo Ronald Araujo en el minuto 93 que les otorgó el liderato.

El encuentro comenzó con intensidad: Pedri abrió el marcador para los azulgranas al minuto 13, pero apenas siete minutos después, Axel Witsel igualó el resultado con una espectacular chilena que dejó sin reacción a la defensa culé. Durante la primera mitad, el Girona generó varias oportunidades claras, mientras que en la segunda parte fue el Barça quien tomó la iniciativa y buscó el tanto de la victoria.

El desenlace llegó en el tiempo añadido. Frenkie de Jong envió un centro desde la banda derecha que fue desviado por Araujo, quien había ingresado en el minuto 82 y se posicionó como delantero centro. Su intervención fue suficiente para sellar el triunfo.

Tras el partido, Araujo expresó su satisfacción: “Estoy contento por el gol y por la victoria. Era fundamental ganar. Todavía tenemos la adrenalina a tope. Fue un partido muy complicado, el Girona nos exigió mucho, pero supimos encontrar el gol en el momento justo. Ahora toca seguir trabajando porque se viene una semana difícil”.

El técnico Hansi Flick también valoró el resultado y el aporte de Araujo: “Necesitábamos ese gol. No estamos en nuestro mejor momento, perdemos balones y nos falta ritmo tanto en defensa como en ataque. Este triunfo nos da confianza. Estoy muy feliz por Ronald, siempre juega con el corazón. Ha estado increíble”.

