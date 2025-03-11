Barcelona y Benfica abren la vuelta de octavos de final en Champions

A partir de este martes 11 de marzo, continuará la acción de los octavos de final por UEFA Champions League, donde cuatro juegos abrirán la jornada para definirse los primeros clasificados a los cuartos de final.

A primera hora, y como plato fuerte de la jornada, Barcelona recibirá al Benfica a la 1.45 pm. El global es dominado por el cuadro blaugrana 1-0.

En simultáneo, a las 4.00 pm Bayern de Múnich y Leverkusen se medirán nuevamente. Múnich domina 3-0 en el agregado.

PSG y Liverpool chocan a la misma hora y en el global domina el conjunto inglés 1-0, mientras que Inter de Milán (2-0) recibirá a Feyeenord para cerrar la primera fecha de ida por octavos.