Bartomeu y Rossell declararon en juicio por pagos arbitrales del Barcelona

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha alegado este jueves ante la jueza que el club no necesitaba pagar al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para ganar partidos, con un equipo en el jugaban futbolistas como Leo Messi o Gerard Piqué.

Rosell, así como su sucesor al frente del Barça, Josep Maria Bartomeu, han declarado este jueves como investigados ante la jueza que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó entre los años 2001 y 2018 a Enríquez Negreira y a su hijo Javier, en una comparecencia en la que solo han respondido a las preguntas de su defensa, han informado fuentes jurídicas.

Ambos han argumentado que cuando llegaron a la presidencia del Barça Enríquez Negreira -y posteriormente su hijo- ya cobraban del club por servicios de asesoramiento sobre arbitrajes, por lo que decidieron mantener esos encargos dado que los informes eran de utilidad para los entrenadores del equipo, desde un punto de vista deportivo.

EFE

