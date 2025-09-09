Martes 09 de septiembre de 2025
Batista: "Tenemos que estar más unidos que nunca"

El seleccionador nacional se mostró optimista ante el decisivo juego que podrá definir el repechaje

Por Daniel García

Batista:
Foto: Agencias
La selección nacional de Venezuela, dirigida por Fernando “Bocha” Batista, ofreció este lunes una rueda de prensa previa al decisivo encuentro frente a Colombia, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En rueda de prensa, el seleccionador Batista destacó el crecimiento sostenido que ha mostrado la Vinotinto en los últimos meses, subrayando la competitividad del grupo y el compromiso en cada fase de preparación. “La clave estará en mantener el orden defensivo y aprovechar las oportunidades en ataque”, afirmó el estratega argentino.

Consciente de la magnitud del partido, Batista apeló al sentimiento colectivo: “Ojalá que mañana termine como todos deseamos, que sea un gran día para el país y para todos los venezolanos del mundo. Mañana tenemos que estar más unidos que nunca”, expresó.

El seleccionador también resaltó el factor anímico como motor principal del equipo: “No hay mayor motivación que jugar un partido que te da la posibilidad de llegar al repechaje”.

Sobre el rival, Batista reconoció la solidez del conjunto colombiano, pero insistió en que Venezuela tiene las herramientas para competir de igual a igual. “Colombia no va a venir a regalar nada”, advirtió, llamando a la máxima concentración e intensidad.

Esta noche, en el estadio Monumental de Maturín, la Vinotinto buscará el triunfo que le permita asegurar el repechaje y mantener viva la ilusión mundialista. Un compromiso que no solo define una clasificación, sino que moviliza el orgullo de todo un país.

Noticia al Día / Unión Radio

Lee también: Dónde ver el partido de la Vinotinto contra Colombia en Maracaibo y San Francisco

