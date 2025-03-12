Bayern Múnich certificó su pase a cuartos de final al vencer a Bayer Leverkusen

Bayern Múnich superó 0-2 a Bayer Leverkusen (5-0 en el global) en el BayArena este martes 11 de marzo para clasificar a los cuartos de final de la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Harry Kane y Alphonso Davies en un encuentro donde los de Vincent Kompany supieron aumentar la ventaja conseguida en la ida.

Harry Kane llegó a 76 goles en 81 partidos con la camiseta del Bayern Múnich, en busca de su primer título como profesional.

Bayern Múnich ahora deberá enfrentar en la próxima instancia a Inter, que eliminó a Feyenoord. Esta será la reedición de la final de 2010, siendo un duelo entre gigantes del fútbol europeo.

After never losing to them in his managerial career, Xabi Alonso loses back-to-back games against Bayern Munich 😬⚔️ pic.twitter.com/ZwMOk627W0 — OneFootball (@OneFootball) March 11, 2025

