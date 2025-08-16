Sábado 16 de agosto de 2025
Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Harry Kane consiguió su segundo título de su carrera (en un lapso de tres meses)

Por Christian Coronel

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart
Bayern Múnich derrotó 2-1 al Stuttgart este sábado 16 de agosto en el Mercedes-Benz Arena para conquistar la Supercopa de Alemania.

Los tantos fueron de Harry Kane, el colombiano Luis Díaz (en su estreno y con dedicación a la memoria de Diogo Jota) y Jamie Leweling en un encuentro donde los bávaros logran su primer trofeo de la temporada.

El delantero inglés Harry Kane consiguió su segundo título de su carrera (en un lapso de tres meses). Todo esto después de defender la camiseta del Tottenham por 14 temporadas.

De esta manera, el equipo de Vincent Kompany deberá enfocarse en su debut en la Bundesliga el próximo viernes 22 de agosto, donde recibirá al Leipzig.

