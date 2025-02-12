Bayern Múnich derrotó por la mínima a Celtic y se acercó a octavos de la Champions League

Bayern Múnich venció 1-2 a Celtic este miércoles 12 de febrero por la ida de los playoffs de eliminación en la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Michael Olise, Harry Kane y Daizen Maeda en un encuentro disputado en el Celtic Park de Glasgow.

Harry Kane llegó a 29 goles y 10 asistencias en 29 partidos disputados esta temporada, buscando su primer título en su carrera profesional.

La vuelta será el próximo martes 18 de febrero en el Allianz Arena.

