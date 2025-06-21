Bayern Múnich doblegó a Boca y accedió a octavos de final del Mundial de Clubes

Bayern Múnich doblegó 2-1 a Boca este viernes 20 de junio en el Hard Rock Stadium por la segunda jornada del grupo C del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Harry Kane (abrió la cuenta), Miguel Merentiel (después de una impresionante jugada personal) y Michael Olise (otra gran definición) en un duelo donde el ‘xeneize’ compitió, pero no pudo ante el poderío bávaro.

Con esto, se acabó el invicto de los equipos sudamericanos en este Mundial de Clubes. Boca deberá golear en la última fecha a Auckland City y esperar que Bayern Múnich (clasificado) supere a Benfica.

"Fue uno de los mejores ambientes en los que he jugado en toda mi carrera. Mucho mérito para ellos. Los aficionados del Bayern intentaron apoyarnos, pero fue difícil con tantos hinchas de Boca Juniors. Hicieron una noche especial", fueron las palabras de Harry Kane.

Bayern 𝐄𝐍𝐃 the South American streak and qualify for the round of 16 🤫 pic.twitter.com/eK6sH7K0v2 — 433 (@433) June 21, 2025

Noticia al Dia