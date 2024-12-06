Béisbol Mágister zuliano debuta el sábado ante Distrito Capital

La selección zuliana de béisbol Mágister, que forma parte del Grupo A con Miranda y Distrito Capital, debuta este sábado 7 de diciembre ante el cuadro capitalino.

El otro grupo, el B, está conformado por representantes de Anzoátegui, Lara y Carabobo.

"Para muchos, el grupo A es el de la muerte por lo fuerte que se observa, pero el Zulia tiene las piezas para ganar y no se dejará amilanar, en este evento que se desarrolla en suelo mirandino y desde el primer juego, que será a las doce del mediodía del sábado contra Distrito Capital, allí lo van a demostrar", dijo la Gloria deportiva Luis Urribarrí, dirigente que ofreció detalles de esta competencia.

"Los encuentros se realizarán en el estadio Guaicaipuro, en Los Teques. El día domingo irían contra Miranda a las 3:00 de la tarde. Para el lunes se medirán contra Anzoátegui; mientras que para el martes estarían programadas las semifinales dejando para el miércoles la gran final", detalló Urribarrí.

"Este equipo, de grandes atletas, Glorias deportivas del estado Zulia, están en este nacional avalado por la federación, gracias a su esfuerzo propio en el terreno de juego y el apoyo contundente del gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero", informó por su parte Carlos Cáceres, mánager-jugador del equipo, en el que intervienen jugadores mayores de 60 años.

Noticia al Día / El pepazo