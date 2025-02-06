Martes 19 de agosto de 2025
Deportes

Bélgica espera el retorno de Courtois tras más de un año fuera de la selección

La selección belga espera por el guardameta para el mes de marzo

Por Daniel García

Bélgica espera el retorno de Courtois tras más de un año fuera de la selección
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Tras año y medio alejado de los Diablos Rojos, Bélgica está tendiendo la alfombra roja a Thibaut Courtois para que regrese al equipo nacional y se baraja que el guardameta del Real Madrid reaparezca contra Ucrania el próximo 3 de marzo en Genk, la ciudad donde se convirtió en portero hace más de dos décadas.

Los medios belgas analizan y especulan estos días sobre la fecha del más que posible retorno de Courtois, que ha hecho público que le gustaría estar en el Mundial de 2026, en gran medida gracias a las últimas declaraciones del padre del futbolista.

«Thibaut y la federación están en conversaciones. Creo que su regreso es inminente, quizás contra Ucrania. Pero con el calendario tan cargado, también podría esperar hasta los partidos de clasificación para el Mundial«, ha dicho esta semana Thierry Courtois.

Bélgica se enfrentará contra Ucrania el próximo 3 de marzo en la localidad de Genk, en el partido de vuelta de la repesca para intentar mantenerse en el Grupo A de la Liga de Naciones.

EFE

Lee también: Cristiano Ronaldo celebró en grande sus 40 años

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 19 de agosto

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Neymar compartió el tierno mensaje que su hijo le escribió tras la peor derrota de su carrera

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

Rayo Zuliano y Academia Puerto Cabello no se sacaron ventaja en el Pachencho Romero

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Noticias Relacionadas

Deportes

Rob Manfred propone expandir y reorganizar estructura geográfica en las Grandes Ligas

El comisionado de MLB habló de aumentar a 32 franquicias y reorganizar la estructura geográfica del campeonato
Deportes

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

La nueva equipación está inspirada en la indumentaria naranja con la que el primer equipo azulgrana vistió en la final del Mundial de Clubes de diciembre de 2009
Deportes

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

El larense dejó marca de 9-6 con 3.25 de efectividad
Deportes

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

El pelotero se convierte en el venezolano 504 en ascender a las Grandes Ligas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025