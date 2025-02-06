Bélgica espera el retorno de Courtois tras más de un año fuera de la selección

Tras año y medio alejado de los Diablos Rojos, Bélgica está tendiendo la alfombra roja a Thibaut Courtois para que regrese al equipo nacional y se baraja que el guardameta del Real Madrid reaparezca contra Ucrania el próximo 3 de marzo en Genk, la ciudad donde se convirtió en portero hace más de dos décadas.

Los medios belgas analizan y especulan estos días sobre la fecha del más que posible retorno de Courtois, que ha hecho público que le gustaría estar en el Mundial de 2026, en gran medida gracias a las últimas declaraciones del padre del futbolista.

«Thibaut y la federación están en conversaciones. Creo que su regreso es inminente, quizás contra Ucrania. Pero con el calendario tan cargado, también podría esperar hasta los partidos de clasificación para el Mundial«, ha dicho esta semana Thierry Courtois.

Bélgica se enfrentará contra Ucrania el próximo 3 de marzo en la localidad de Genk, en el partido de vuelta de la repesca para intentar mantenerse en el Grupo A de la Liga de Naciones.

EFE

