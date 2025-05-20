Bellingham señala que el Mundial de Clubes es el gran objetivo del Real Madrid para redimirse

El mediocampista inglés Jude Bellingham aseguró que el Mundial de Clubes es la gran meta del Real Madrid, especialmente tras una temporada en la que el equipo no logró conquistar los títulos más importantes.

"Es un torneo que queremos ganar. Es el sueño del equipo y del club, y llega en un momento en el que necesitamos demostrar nuestra mejor versión", afirmó en Real Madrid TV.

Bellingham también destacó la victoria 0-2 sobre el Sevilla, reconociendo el esfuerzo de los jóvenes Víctor Muñoz y Gonzalo, quienes participaron en la acción de su gol.

"Era un partido sin gran trascendencia, pero queremos cerrar la temporada de la mejor manera posible. Estoy contento con la victoria, aunque nos hubiese gustado competir por trofeos hasta el final", expresó.

Además, elogió el rendimiento de Kylian Mbappé, quien ha alcanzado 41 goles en su primera campaña con el equipo blanco. "Es un jugador excepcional, una persona increíble, y es un placer tenerlo con nosotros", declaró.

Con la mira puesta en el torneo internacional que se disputará en Estados Unidos, el Madrid buscará redimirse y levantar un título que refuerce su prestigio mundial.

Noticia al Día / Real Madrid Tv

