Benfica trituró al Auckland City y se acerca a los cuartos de final del Mundial de Clubes

Benfica trituró 6-0 a Auckland City este viernes 20 de junio en el Exploria Stadium por la segunda jornada del grupo C del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Ángel Di María x2 (dos penales), Leandro Barreiro x2, Vangelis Pavlidis y Renato Sánchez en un encuentro donde los portugueses demostraron su jerarquía.

El equipo luso es líder del grupo C con cuatro unidades, mientras que Auckland City ocupa el último lugar de la zona sin puntos. El duelo estuvo demorado por situaciones climáticas.

No mercy from Benfica 🥵🦅 pic.twitter.com/jCWmBWfg16 — 433 (@433) June 20, 2025

