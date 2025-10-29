Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

El Al Ittihad, liderado por el francés Karim Benzema, venció este martes 28 de octubre al Al Nassr de Cristiano Ronaldo por 2-1 en los octavos de final de la King Cup de Arabia Saudí, dejando fuera al conjunto dirigido por Jorge Jesus.

Benzema, que no había comenzado la temporada en su mejor forma, abrió el marcador al minuto 15 con una definición precisa tras un mano a mano. El empate llegó a la media hora de juego, cuando el brasileño Angelo aprovechó un rebote en el área para igualar el marcador. Sin embargo, antes del descanso, el argelino Houssem Aouar devolvió la ventaja al Al Ittihad con una gran definición ante el arquero Predrag Rajkovic.

El segundo tiempo comenzó con la expulsión de Al Julaydan, lo que dejó al Ittihad con diez jugadores. A pesar de la superioridad numérica, Al Nassr no logró capitalizar sus oportunidades: realizó 22 remates, de los cuales solo cinco fueron al arco, sin poder romper el bloque defensivo del equipo de Sérgio Conceição.

Con esta victoria, Al Ittihad se clasifica para los cuartos de final del torneo, mientras que Ronaldo se queda sin sumar su gol número 951 y sin opciones de título en esta competición.

