Boca y Benfica igualaron en un intenso partido del Mundial de Clubes

Boca y Benfica igualaron 2-2 este lunes 16 de junio en el Hard Rock Stadium por la primera jornada del grupo C del Mundial de Clubes.

Los tantos fueron obra de Rodrigo Battaglia, Miguel Merentiel, Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Asimismo, Ander Herrera, Andrea Belotti y Jorge Figal fueron expulsados.

El equipo argentino fue superior en gran tramo del encuentro, sin embargo; los portugueses mejoraron en el tramo final y pudieron rescatar el valioso empate.

El próximo encuentro del conjunto xeneize será frente al Bayern Múnich, mientras que Benfica hará lo propio ante Auckland City.

Noticia al Día