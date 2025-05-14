¡Histórico! Bologna superó al Milan y es campeón de la Copa Italia

Bologna superó 1-0 a Milan en el estadio Olímpico de Roma este miércoles 14 de mayo y se proclamó campeón de la Copa Italia. El único tanto del partido fue obra de Ndoye al minuto 53.

El conjunto de Vincenzo Italiano logra el título tras 51 años, consiguiendo su tercer campeonato en la competición.

A su vez, continúa la "maldición" del ‘Rossoneri’ en la copa, con una sequía de 22 anos y tres finales perdidas.

Bologna se convierte en el sexto club que levanta el trofeo con definición a partido único, tras Roma, Lazio, Inter, Napoli y Juventus.

WE ARE THE COPPA ITALIA 2024/25 WINNERS ❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙!!#SiMuoveLaCittà #WeAreOne pic.twitter.com/UbmQgizPPa — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 14, 2025

