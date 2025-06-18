Bombazo en la NBA: La familia Buss vende a los Lakers por una cifra récord

La familia Buss llegó a un acuerdo para vender la propiedad mayoritaria de los Lakers de Los Ángeles a Mark Walter, director ejecutivo y presidente del holding diversificado TWC Global, por 10 billones de dólares.

Estoo lo anunciaron fuentes cercanas a Shams Charania, periodista reconocido especializado en la NBA, este miércoles 18 de junio.

Con esta operación, los Lakers de Los Ángeles se convertirán en la franquicia más cara de la historia de los deportes. La familia Buss compró el equipo por un monto de 67.5 millones de dólares en 1979.

Cabe destacar que Jeanie Buss se mantendrá como gobernadora después de la venta.

Lee también: Real Madrid no pudo con Al Hilal en su estreno en el Mundial de Clubes

Breaking: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell @ShamsCharania.



Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after… pic.twitter.com/5Q5AJteYzw — ESPN (@espn) June 18, 2025

Noticia al Dia