Martes 23 de septiembre de 2025
Deportes

Bombazo en la NBA: La familia Buss vende a los Lakers por una cifra récord

Los Lakers de Los Ángeles se convertirán en la franquicia más cara de la historia de los deportes

Por Christian Coronel

Bombazo en la NBA: La familia Buss vende a los Lakers por una cifra récord
La familia Buss llegó a un acuerdo para vender la propiedad mayoritaria de los Lakers de Los Ángeles a Mark Walter, director ejecutivo y presidente del holding diversificado TWC Global, por 10 billones de dólares.

Estoo lo anunciaron fuentes cercanas a Shams Charania, periodista reconocido especializado en la NBA, este miércoles 18 de junio.

Con esta operación, los Lakers de Los Ángeles se convertirán en la franquicia más cara de la historia de los deportes. La familia Buss compró el equipo por un monto de 67.5 millones de dólares en 1979.

Cabe destacar que Jeanie Buss se mantendrá como gobernadora después de la venta.

