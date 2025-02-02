Viernes 15 de agosto de 2025
Deportes

¡Bombazo en la NBA! Luka Dončic es nuevo jugador de Los Lakers de Los Ángeles

Shams Charania, periodista de ESPN especializado en la NBA, fue el encargado de dar está potente noticia el sábado 1 de febrero por la noche

Por Christian Coronel

¡Bombazo en la NBA! Luka Dončic es nuevo jugador de Los Lakers de Los Ángeles
Lo que parecía ser una noche tranquila, terminó con una noticia que sacudió el mundo de la NBA, con uno de los traspasos más grandes de todos los tiempos.

Los Mavericks de Dallas enviaron a Luka Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris a Los Lakers de Los Ángeles por Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda del draft de 2029.

Shams Charania, periodista de ESPN especializado en la NBA, fue el encargado de dar esta potente noticia el sábado 1 de febrero por la noche.

"Creo que la defensa gana campeonatos", dijo el gerente general de los Mavs, Nico Harrison, a Dave McMenamin de ESPN sobre su motivación para cambiar a Doncic por Davis. "Creo que obtener un pívot All-Defensive y un jugador All-NBA con una mentalidad defensiva nos da una mejor oportunidad. Estamos preparados para ganar ahora y en el futuro".

Cabe destacar que el esloveno Luka Dončic, quien es considerado uno de los mejores jugadores del mundo, estaba en condiciones de recibir un contrato de cinco años y $345 millones de dólares este verano. Compartirá equipo con LeBron James.

