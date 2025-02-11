Borussia Dortmund con pie y medio en octavos tras derrotar al Sporting Club de Lisboa

Borussia Dortmund derrotó 0-3 a Sporting Club de Lisboa en condición de visitante este martes 11 de febrero por la ida de los playoffs de eliminación en la Uefa Champions League.

Los goles fueron obra de Serhou Guirassy x2 y Pascal Grob en un partido donde los alemanes colocaron un pie y medio en los octavos de final del mejor torneo a nivel de clubes.

Serhou Guirassy ha participado en 13 goles en la Uefa Champions League esta temporada (10 goles, tres asistencias), la mayor cantidad jamás realizada por un jugador del Borussia Dortmund en una sola temporada en la competición.

Lee también: Juventus superó por la mínima a PSV y se fue con ventaja para la vuelta

Noticia al Dia