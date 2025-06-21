Borussia Dortmund doblega al competitivo Mamelodi Sundowns en un partido vibrante

Borussia Dortmund venció 4-3 al Mamelodi Sundowns este sábado 21 de junio en el TQL Stadium por la segunda jornada del grupo F del Mundial de Clubes.
Los tantos fueron de Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Jobe Bellingham, Khuliso Mudau (en contra), Lucas Ribeiro, Iqraam Ratonera y Lebo Mothiba en un partido electrizante que el Dortmund inició perdiendo.
Con este resultado, el conjunto alemán es líder del grupo F con cuatro puntos, mientras que los sudafricanos se ubican en el segundo lugar con tres unidades.
