Borussia Dortmund doblega al competitivo Mamelodi Sundowns en un partido vibrante

Borussia Dortmund venció 4-3 al Mamelodi Sundowns este sábado 21 de junio en el TQL Stadium por la segunda jornada del grupo F del Mundial de Clubes.

Los tantos fueron de Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Jobe Bellingham, Khuliso Mudau (en contra), Lucas Ribeiro, Iqraam Ratonera y Lebo Mothiba en un partido electrizante que el Dortmund inició perdiendo.

Con este resultado, el conjunto alemán es líder del grupo F con cuatro puntos, mientras que los sudafricanos se ubican en el segundo lugar con tres unidades.

ANNNNDDD BREATHE 😮‍💨



Mamelodi Sundowns. Borussia Dortmund. Take a bow 👏 pic.twitter.com/hwob4lhWAR — OneFootball (@OneFootball) June 21, 2025

