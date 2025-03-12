Borussia Dortmund remonta ante el Lille y accede a los cuartos de final en Champions

El Borussia Dortmund logró acceder a los cuartos de Champions tras vencer por remontada ante el cuadro francés de Lille en la vuelta por octavos de final de la competición. El encuentro de ambos clubes se llevó a cabo en el estadio Pierre-Mauroy de Francia.

Los franceses se adelantaron al marcador al quinto minuto, tras una habilitación por la banda izquierda de Ismaily, quien brindó la asistencia para que Jonathan David definiera y colocara las acciones 1-0.

La igualdad y diferencia de los bávaros se produjeron en la segunda mitad. Al 54, Emre Can definió desde la vía penal tras un dudoso desplazamiento de atacante Serhou Guirassy.

Minutos más tarde, al 65, Maximilian Beier definió con pincelada de alta factura que se convirtió en el definitivo 2-1 que dejó el agregado en 3-2 en favor del equipo dirigido por Niko Kovac.

