Botafogo sufrió ante Peñarol y es finalista de la Copa Libertadores

Botafogo cayó 1-3 ante Peñarol (6-3 en el global) en el partido de vuelta de las semifinales para clasificar a la final de la Copa Libertadores de América.

Los goles fueron de Báez x2, Batista (Peñarol) y Thiago Almada (Botafogo) en un duelo donde los uruguayos compitieron de buena manera. Aguerre y Ponte se fueron expulsados.

Con este resultado, Botafogo accede a su primera final de su historia, donde enfrentará a Atlético Mineiro el próximo 30 de noviembre en el estadio Más Monumental.

Cabe destacar que Jefferson Savarino será el cuarto venezolano en disputar una final de Copa Libertadores, después de Rafa Dudamel con Deportivo Cali (1999), Alejandro Guerra con Atlético Nacional (2016) y Yeferson Soteldo con Santos 2020).

🔥🇧🇷 @Botafogo de Futebol e Regatas, finalista da CONMEBOL #Libertadores pela primeira vez na história!



🔜⭐️ A um jogo da #GloriaEterna! pic.twitter.com/b7pAlPa6QQ — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 31, 2024

