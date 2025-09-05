Boxeo zuliano definirá a sus integrantes en el Estadal Juvenil

Del 6 al 8 de septiembre, Maracaibo será sede del Estadal Juvenil de Boxeo, evento que se disputará en el Parque Monumental Ana María Campos.

Más de 30 pugilistas de 17 y 18 años, representantes de diez municipios zulianos, subirán al ring con la meta de ganarse un lugar en la selección regional que dirá presente en el Campeonato Nacional Juvenil, previsto del 16 al 22 de septiembre en Cumaná, estado Sucre.

“Una vez más agradecemos al Gobierno Regional por el apoyo que brinda al boxeo. En esta ocasión realizaremos la evaluación y clasificación de los atletas que defenderán al Zulia en el Nacional”, expresó Luis Buelvas, presidente de la Asobox.

El dirigente agregó que durante las tres jornadas se disputarán entre 8 y 10 combates diarios, correspondientes a los siete pesos en cada género: en femenino, desde los 51 hasta los 75 kilogramos, y en masculino, desde los 55 hasta los más de 90 kilogramos.

Entre los nombres a seguir destacan Josuany Vásquez (51 kg), Ivanna Porteles (57 kg) y Orangela Perozo (66 kg), con experiencia en los pasados Juegos Deportivos Nacionales, además del talentoso Jhonkeyver Molina (55 kg), quien promete una gran actuación.

Con este Estadal Juvenil, el Zulia reafirma su protagonismo en el boxeo nacional, proyectando a sus nuevas figuras rumbo a Cumaná y consolidando el compromiso del Gobierno Bolivariano con el desarrollo deportivo de la región.

