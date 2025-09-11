Jueves 11 de septiembre de 2025
Deportes

Brasil exige a Conmebol medidas contra Bolivia tras polémico partido en El Alto

Bolivia deberá luchar por mantenerse en el repechaje y clasificar al Mundial el próximo mes de marzo

Por Christian Coronel

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentará una denuncia formal ante la Conmebol luego que aseguran haber sido víctimas de "antifútbol" por parte del arbitraje en Bolivia.

"Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos fue antifútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, contra la policía, contra los recogepelotas, sacando y metiendo balones”, aseguró Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB).

En ese sentido, el dirigente brasilero aseguró que lo que ocurrió en el partido "fue un verdadero desastre". Asegurando que Brasil terminó jugando contra 14 jugadores (añadiendo dos por la altura).

“Esto es algo que no esperamos ni para el fútbol mundial ni para el fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Con este tipo de actitud, sobre todo en la altura, es difícil jugar al fútbol, sobre todo contra 14 hombres”, sentenció Xaud.

Un penal controversial, sancionado por el árbitro chileno Cristian Garay Reyes en el tercer minuto de descuento, permitió a Miguel Terceros marcar el gol de la victoria boliviana. La acción involucró un leve contacto de Bruno Guimarães sobre Roberto Fernández, considerado insuficiente por Brasil para justificar la falta en las Eliminatorias.

Roberto Carlos Fernández fue quien recibió la falta, los brasileros le reclamaron al árbitro y este pidió la asistencia del VAR para evitar problemas. Sin embargo; el árbitro concedió el penal tras darse cuenta de que sí había falta.

"Fue una falta normal, siento el contacto (el golpe), me tiro, luego le avisan al árbitro, los del VAR, que podría ser penal, yo confiaba que era, bueno ganamos, es lo más importante y celebramos”, refirió Fernández desde el aeropuerto tras la victoria contra Brasil.

Bolivia venció 1-0 a Brasil, asegurando el séptimo lugar en las Eliminatorias Sudamericanas y un cupo al Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026. Este resultado, combinado con la derrota de Venezuela ante Colombia (6-3), permitió a Bolivia avanzar y quedarse con el valioso cupo.

Ahora Bolivia deberá luchar por mantenerse en el repechaje en las próximas fechas Eliminatorias que serán en marzo. El formato que dará el acceso a los dos cupos se dicta por los cuatro equipos que tengan la menor clasificación FIFA y entre ellos, se jugarán dos semifinales para definir quién avanza y quién no.

Noticia al Día / One Football

