Brasil presenta su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre

La selección brasileña, pentacampeona del mundo, acaba de presentar su nómina para los partidos contra Venezuela y Uruguay, correspondientes a las jornadas nueve y diez de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El seleccionado dirigido por Dorival Junior buscará incrementar su racha victoriosa tras llevarse seis puntos de seis posibles en la Fecha FIFA de octubre, derrotando 2-1 a Chile de visitante y venciendo a domicilio 4-0 a Perú en condición de local.

Entre las ausencias en la convocatoria “brazuca”, destacan la del arquero del Liverpool, Alisson Becker, por lesión en los isquiotibiales y la del delantero del Real Madrid, Endrick, por falta de actividad con su club.

Convocatoria de Brasil

Porteros: Bento (Al Nassr FC), Ederson (Manchester City) y Weverton (Palmeiras).

Laterales: Danilo (Juventus), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Vanderson (AS Mónaco) y Abner Vinícius (Olympique de Lyon).

Defensas centrales: Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (París Saint Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Murillo (Nottingham Forest).

Mediocampistas: Raphinha (Barcelona), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham), Andreas Pereira (Fulham), Gerson (Flamengo) y André (Wolverhampton).

Delanteros: Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Junior (Real Madrid), Savinho (Manchester City), Estevão William (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo) e Igor Jesús (Botafogo).

Noticia Al Día/Federación Brasileña de Fútbol

Fernando Luzardo/Pasante