Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, anunció su lista de convocados para los partidos contra Senegal y Túnez, sin incluir a Neymar. "No he vuelto a hablar con Neymar. Veremos cuándo se recupera y puede volver a jugar con la selección", comentó Ancelotti.

Neymar hizo su regreso con el Santos el pasado fin de semana tras recuperarse de una lesión, pero no fue convocado por Brasil para los últimos amistosos del año.

El astro brasileño jugó unos minutos en el empate 1-1 de Santos contra Fortaleza, después de estar fuera desde el 31 de agosto debido a una lesión muscular, mientras su equipo lucha por evitar el descenso en el Brasileirao.

En ese partido, participó en la jugada que resultó en un autogol de Bruno Pacheco. Ancelotti incluyó a Vitor Roque, delantero del Palmeiras, que lidera la liga, en la convocatoria. "Estamos al tanto del calendario, pero la prioridad ahora es la selección brasileña. Por eso, hemos convocado a jugadores que pueden ayudar a Brasil en estos dos partidos", añadió el técnico.

Brasil se enfrentará a Senegal en Londres el 15 de noviembre y a Túnez en Lille, Francia, el 18 de noviembre.

Lista de convocados:

Arqueros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco), Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahía), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco da Gama), Wesley (Roma).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras)

