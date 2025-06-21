Brasil se postuló como candidato para ser sede del Mundial de Clubes 2029

En medio del éxito del Mundial de Clubes 2025, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció su postulación para ser sede de la próxima edición del torneo, en 2029.

La federación nacional confirmó la noticia con una foto de su flamante presidente Samir Xaud con Gianni Infantino, máximo dirigente de la Fifa, en Estados Unidos. "Xaud afirmó que Brasil está a disposición de la máxima entidad futbolística para albergar el Mundial de Clubes de 2029. Infantino estaba contento y muy receptivo a la idea", informó la CBF.

"Todo empezó con una charla introductoria. Hablé de mis objetivos al frente de la CBF y dije que queremos acercarnos a la FIFA. Elogié el evento y el nivel de los clubes brasileños y, finalmente, ofrecí al país como sede del próximo Mundial. El presidente Gianni Infantino se mostró muy feliz y dijo que era totalmente posible. Ahora vamos a trabajar para que suceda. Será un gran objetivo", expresó el pope del ente rector del fútbol de Brasil.

El fútbol brasileño cuenta con cuatro de los seis representantes de Conmebol en el Mundial de Clubes 2025: Botafogo, Flamengo, Fluminense y Palmeiras.

Hasta el momento, el Flu empató con Borussia Dortmund y el Verdao igualó con el Porto (y ganó contra Al Ahly), mientras que el Fogao hizo historia al vencer a PSG, flamante campeón de la Champions League, y suma seis de seis, y el Mengao también cuenta sus partidos en victorias y rompió esquemas al ganarle a Chelsea, convirtiéndose además en el primer clasificado a octavos de final.

Además, la CBF señaló que formó parte de la Cumbre Ejecutiva de la FIFA, que tiene lugar en Miami entre el 19 y el 21 de junio, aprovechando la disputa de la cita planetaria. Formaron parte representantes de las 211 asociaciones miembro de la Fifa.

