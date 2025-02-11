Brasil y Argentina logran el pase al Mundial Sub-20

Brasil derrotó 3-1 a Paraguay y Argentina hizo lo propio 1-0 a Colombia este lunes 10 de octubre en el Sudamericano Sub-20 que se disputa en Venezuela.

Con esto, tanto la ‘Verdeamarela’ como la ‘Albiceleste’ aseguraron su pase a la Copa del Mundo Sub-20 que se celebrará en septiembre de este año en Chile.

Brasil se llevó la victoria ante los guaraníes con tantos de Gustavo Prado, Rayan Simplicio y Alisson Santana (Ángel Aguayo facturó por Paraguay). Asimismo, Argentina superó por la mínima a los cafeteros con un gol de Ian Subiabre en el estadio Brigido Iriarte de Caracas.

Con esto, Brasil y Argentina lideran la fase final con nueve puntos, mientras que Colombia y Paraguay suman tres unidades.

