Bravos blanqueó a Leones y extiende a cinco sus victorias consecutivas

Bravos de Margarita sigue su ritmo arrollador como local tras derrotar 5-0 a Leones del Caracas en el segundo duelo desarrollado en Porlamar. La victoria del elenco margariteño se convirtió en la quinta de forma consecutiva, dejando marca de 6-1 desde su regreso a la Isla.

Los insulares se apoyaron de dos cuadrangulares durante la tarde de este miércoles para vencer al cuadro capitalino que se hunde en los últimos lugares de la clasificación de la liga.

Los locales abrieron el score en el cierre del tercer tramo, cuadrangular solitario de Jeremy Vivas e indiscutible remolcador de Breyvic Valera, colocaron las dos primeras rayitas del juego en favor de Margarita.

En el sexto episodio, Edgar Durán con incogible trajo la tercera, mientras que el destacado Moisés Goméz la desapareció por segundo día consecutivo, remolcando dos más para la causa de Bravos, que terminó venciendo por blanqueada a los melenudos.

El lanzador ganador del juego fue Frainger Aranguren (1-0), mientras que el revés se le adjudicó a Vidal Nuño (0-1).

