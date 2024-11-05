Bravos de Margarita fue el mejor equipo de la cuarta semana en la LVBP

El conjunto de Bravos de Margarita afrontó la cuarta semana de competencia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con seis juegos en su sede ubicada en Porlamar. El cuadro insular volvió de gran manera a su estado, luego de tres tempradas de ausencia.

Bravos de Margarita dejó récord de 5-1, enfrentando en cuatro oportunidades a los Tigres de Aragua y dos ante los viegentes campeones del beisbol venezolano, Tiburones de La Guaira. En los choques ante el elenco bengalí, el cuadro margariteño dejó récord de 3-1, mientras que a los salados los barrió en sus dos juegos disputados.

En la cuarta semana de competencia, los insulares anotaron 44 carreras y permitieron 27, lo que evidenció un gran poder ofensivo en condición de local.

Actualmente, Margarita se encuentra en la segunda posición de la clasificación de la LVBP con récord de 10-9, a juego y medio detrás de Tiburones de La Guaira que obstenta 12-8.

Lee también: Roger Gutiérrez de cara a su combate ante Moisés Flores: “Buscaré el nocaut”