Bravos de Margarita regresará a Porlamar con horario nocturno

A partir de este martes 3 de diciembre, el conjunto de Bravos de Margarita retornará al horario nocturno en su sede durante el encuentro ante los Cardenales de Lara. La información la dio a conocer el equipo insular a través de sus redes sociales.

«Este martes, nos reencontramos en el horario nocturno, en nuestro estadio Nueva Esparta. La cita es a las 7:00 PM, ante Cardenales de Lara«, indica el mensaje de Bravos en Instagram.

La afición margariteña disfrutará del buen beisbol luego de tres años de ausencia donde el cuadro isleño era home club en el estadio Universitario de Caracas.