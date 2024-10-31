Bravos de Margarita repitió la dosis en casa ante Tigres de Aragua

Bravos de Margarita superó 7-2 a Tigres de Aragua este miércoles 30 de octubre en el estadio Nueva Esparta, repitiendo lo hecho este martes (récord de 2-0 en su regreso a casa).

El lanzador ganador fue Osmer Morales, quien recibió cuatro hits y una carrera, otorgó dos boletos y ponchó a dos rivales en cinco entradas, mientras que Yohander Negrín cargó con la derrota.

Margarita ha anotado 17 carreras anotadas, recibiendo rayitas. Asimismo, están a un solo un juego ganado del récord de .500.

Con este resultado, los Bravos igualan a Leones del Caracas en el sexto lugar de la tabla, mientras que los Tigres de Aragua ocupan la segunda posición en la clasificación de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Lee también: Tottenham da el golpe y elimina a Manchester City en la Copa de la Liga

Los Bravos volvieron a ganar a los Tigres de Aragua en Margarita.



2-0 record de Bravos en su regreso a la isla.



Aprovechando casa y ruido interno de Tigres pic.twitter.com/BAOCXVtt42 — Jesús Linares (@jesuslinares23) October 31, 2024

Noticia al Dia