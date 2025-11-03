Lunes 03 de noviembre de 2025
Deportes

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla

Con esta victoria, los insulares cerraron la semana con un sólido balance de 5-1, tras barrer a Magallanes y Tiburones, y luego repartir triunfos con los pájaros rojos.

Por Daniel García

Bravos dejó en el terreno a Cardenales para dividir honores en la isla
Foto: Agencias
Bravos de Margarita dividió honores en su serie ante Cardenales de Lara, al imponerse en un emocionante duelo que se extendió hasta entradas extras con marcador de 5-4 en Nueva Esparta.

Everson Pereira y Ali Sánchez fueron los encargados de abrir el marcador por la visita con par de dobles productores. Sin embargo, los margariteños respondieron con un rally de cuatro carreras en el cuarto episodio, igualando la pizarra y manteniendo el suspenso hasta el décimo inning.

Fue entonces cuando Breyvic Valera se puso la capa de héroe al conectar una línea al jardín izquierdo que permitió a Roel Santos anotar la carrera de la victoria, dejando en el terreno a los larenses y desatando la euforia en el estadio.

Con esta victoria, los insulares cerraron la semana con un sólido balance de 5-1, tras barrer a Magallanes y Tiburones, y luego repartir triunfos con los pájaros rojos.

