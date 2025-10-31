Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Los Bravos de Margarita firmaron una victoria para el recuerdo en el Estadio Nueva Esparta, al dejar en el terreno 10-9 a los Navegantes del Magallanes en un duelo que se extendió hasta la décima entrada y que mantuvo en vilo a la afición insular.

El héroe de la noche fue Wilson García, quien se encargó de poner punto final al drama con un jonrón de dos carreras que dejó tendidos a los visitantes y desató la celebración en las gradas.

Antes, Edward Olivares y Moisés Gómez también se hicieron sentir con el madero, al conectar cuadrangulares y aportar tres carreras cada uno. Alexi Amarista sumó una impulsada clave en el desarrollo del juego.

Por Magallanes, Tucupita Marcano respondió con un vuelacerca de tres anotaciones, mientras que Luis Suisbel y Alexis Hernández se combinaron para remolcar cuatro rayitas más, en un esfuerzo que no alcanzó para evitar la caída.

La victoria fue para Carlos Navas, mientras que Anthony Vizcaya cargó con el revés.

Ambos equipos volverán a medirse este viernes en el mismo escenario, con los Bravos buscando mantener su dominio en casa y Magallanes urgido de una reacción.

El conjunto margariteño, que atraviesa un gran momento en su feudo, logró su tercer triunfo consecutivo como local y niveló su récord en la temporada (6-6), mientras que la Nave Turca sigue sin encontrar el rumbo y cayó al último lugar de la tabla con marca de 4-7.

Lee también: Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada