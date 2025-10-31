Viernes 31 de octubre de 2025
Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora

Wilson García se colocó la capa de héroe tras dar el batazo decisivo que significó el sexto triunfo para la novena margariteña que llega a tres victorias consecutivas

Por Daniel García

Bravos dejó en el terreno al Magallanes y aumenta su racha ganadora
Foto: LVBP
Los Bravos de Margarita firmaron una victoria para el recuerdo en el Estadio Nueva Esparta, al dejar en el terreno 10-9 a los Navegantes del Magallanes en un duelo que se extendió hasta la décima entrada y que mantuvo en vilo a la afición insular.

El héroe de la noche fue Wilson García, quien se encargó de poner punto final al drama con un jonrón de dos carreras que dejó tendidos a los visitantes y desató la celebración en las gradas.

Antes, Edward Olivares y Moisés Gómez también se hicieron sentir con el madero, al conectar cuadrangulares y aportar tres carreras cada uno. Alexi Amarista sumó una impulsada clave en el desarrollo del juego.

Por Magallanes, Tucupita Marcano respondió con un vuelacerca de tres anotaciones, mientras que Luis Suisbel y Alexis Hernández se combinaron para remolcar cuatro rayitas más, en un esfuerzo que no alcanzó para evitar la caída.

La victoria fue para Carlos Navas, mientras que Anthony Vizcaya cargó con el revés.

Ambos equipos volverán a medirse este viernes en el mismo escenario, con los Bravos buscando mantener su dominio en casa y Magallanes urgido de una reacción.

El conjunto margariteño, que atraviesa un gran momento en su feudo, logró su tercer triunfo consecutivo como local y niveló su récord en la temporada (6-6), mientras que la Nave Turca sigue sin encontrar el rumbo y cayó al último lugar de la tabla con marca de 4-7.

Al Dia

Presidente Maduro anunció la construcción del primer ‘minisatélite’ de Venezuela

El Jefe de Estado pidió además, "acelerar la activación y lanzamiento", en colaboración con China, del "nuevo satélite de comunicaciones Gran Cacique Guaicaipuro", una tarea en la que, agregó, "hay que insistir y cumplir a prontitud".
Deportes

Los Bulls de Chicago extienden su invicto en el arranque de temporada

Tras vencer 126-113 a los Kings de Sacramento, Chicago sigue liderando el Este con cuatro triunfos consecutivos y sin derrotas
Al Dia

El venezolano Jesús Valenzuela entre los mejores árbitros del mundo según la IFFHS

Jesús Valenzuela se encuentra entre los 25 nominados por la IFFHS al premio Mejor Árbitro del Mundo 2025, destacando su trayectoria internacional y su presencia en torneos de alto nivel
Al Dia

Chequeo interno de natación reunió a más de 60 atletas en Maracaibo

La jornada incluyó nadadores de distintas categorías y destacó por su ambiente de compromiso, inclusión y desarrollo deportivo regional.

