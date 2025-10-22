Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Los Bravos de Margarita desplegaron todo su poder ofensivo este martes en el estadio Antonio "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde vencieron con autoridad 10-2 a los Caribes de Anzoátegui, logrando así su tercer triunfo de la campaña.

La artillería insular estuvo imparable, conectando 14 hits en total, de los cuales seis fueron extrabases: dos cuadrangulares y cuatro dobletes. Once de esos inatrapables llegaron ante cinco relevistas del bullpen indígena, que además permitieron ocho de las diez anotaciones visitantes.

Roel Santos y Breyvic Valera lideraron la ofensiva brava, combinándose para cuatro hits en ocho turnos y remolcando varias de las carreras que marcaron la diferencia.

Desde la lomita, Osmer Morales se lució con cinco sólidas entradas en las que permitió una carrera, cinco hits y ponchó a cinco rivales, adjudicándose su primera victoria de la temporada (1-0). Por su parte, Luis De Avila cargó con la derrota (0-1) tras una actuación que no logró contener la ofensiva insular.

