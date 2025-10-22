Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Los insulares se estacionan en el segundo lugar de la clasificación con récord de 3-2

Por Daniel García

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Bravos de Margarita desplegaron todo su poder ofensivo este martes en el estadio Antonio "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde vencieron con autoridad 10-2 a los Caribes de Anzoátegui, logrando así su tercer triunfo de la campaña.

La artillería insular estuvo imparable, conectando 14 hits en total, de los cuales seis fueron extrabases: dos cuadrangulares y cuatro dobletes. Once de esos inatrapables llegaron ante cinco relevistas del bullpen indígena, que además permitieron ocho de las diez anotaciones visitantes.

Roel Santos y Breyvic Valera lideraron la ofensiva brava, combinándose para cuatro hits en ocho turnos y remolcando varias de las carreras que marcaron la diferencia.

Desde la lomita, Osmer Morales brilló con una sólida actuación de cinco entradas, en las que permitió solo una carrera, cinco hits y ponchó a cinco rivales para adjudicarse la victoria. Luis De Avila cargó con la derrota por Caribes.

Desde la lomita, Osmer Morales se lució con cinco sólidas entradas en las que permitió una carrera, cinco hits y ponchó a cinco rivales, adjudicándose su primera victoria de la temporada (1-0). Por su parte, Luis De Avila cargó con la derrota (0-1) tras una actuación que no logró contener la ofensiva insular.

Lee también: Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, aclaró que los creadores de contenido deben…
Deportes

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tomás Telis fue el héroe tras impulsar la carrera del triunfo para los salados
Deportes

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Ascanio viene de ser dejado en libertad por Bravos de Margarita

Deportes

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Thunder de Oklahoma City recibe a Rockets de Houston en el primer partido de la nueva temporada de la NBA


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025