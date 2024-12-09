Viernes 26 de septiembre de 2025
Bravos divide ante Leones en el Monumental

Bravos de Margarita superó 7-3 a Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. El elenco…

Por Daniel García

Bravos divide ante Leones en el Monumental
Bravos de Margarita superó 7-3 a Leones del Caracas en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. El elenco insular dividió honores ante los melenudos en una serie de dos compromisos desarrollados en la ciudad capital.

Margarita picó adelante con cinco anotaciones determinantes para el triunfo en el segundo episodio. Los más destacados por la ofensiva de Bravos fueron Pedro Martínez y Gustavo Campero, quienes combinados impulsaron seis de las siete carreras en la pizarra.

Por parte de los capitalinos Aldrem Corredor se fue de 4-2 con par de remolques para la causa local que no pudo alcanzar al elenco isleño.

El serpentinero ganador fue Anthony Molina, mientras que el derrotado fue José Acuña (0-1).

