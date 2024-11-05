Bravos doblega a Leones y extiende su dominio como local

Bravos de Margarita derrotó 6-2 a los Leones del Caracas para elevar a cinco triunfos consecutivos desde su retorno a la isla. Los insulares lograron su undécima victoria de temporada, manteniéndose en la segunda plaza con récord de 11-9.

Leones estrenó el marcador en la apertura del primer capítulo con doble remolcador de Aldrem Corredor, quine trajo a la goma a Oswaldo Arcia para colocar el 1-0.

La reacción de los locales llegó en el cierre del segundo tramo, volteando el score, gracias a un vuelacerca productivo de Moisés Gómez, elevándola entre jardines izquierdo y central para llevar el juego a 2-1 en favor de Margarita.

Ya en el octavo capítulo, jonrones productivos de Juan santana y de nuevo Moisés Gómez, aumentaron la diferencia a siete carreras para colocar la pizarra 8-1 en favor de Bravos.

En el noveno, Gabriel Noriega con elevado de sacrificio trajo la segunda y definitiva carrera del elenco melenudo.

El lanzador ganador fue Osmer Morales (3-2), mientras que Eric Leal (0-2) se llevó el revés.

