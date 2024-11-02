Bravos mantuvo su dominio ante Tigres en Nueva Esparta

Bravos de Margarita derrotó 2-1 a los Tigres de Aragua para llevarse la serie 3-1 en territorio margariteño. El cuadro insular contó con el respaldo monticular, manteniendo en una carrera a los bengalíes en el desarrollo del compromiso disputado la tarde de este 1 de noviembre.

Los locales estrenaron la pizarra en el primer episodio con sencillo remolcador de Carlos Pérez, quien trajo al plato a Moisés Gómez para abrir el score.

La reacción de los felinos se produjo en la apertura del tercer capítulo con jonrón solitario de José "Cafecito" Martínez, quien la elevó por todo el jardin izquierdo.

Con doblete en el quinto tramo, Juan Santana trajo a la goma a Edward Olivares que anotó la diferencia que condujo al octavo triunfo de la temporada de Bravos.

