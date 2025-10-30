Jueves 30 de octubre de 2025
Deportes

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla

Los insulares quedan con marca de 5-6 y extienden el mal momento de los litoralenses que ahora dejan récord de 4-7 y se ubican de último

Por Daniel García

Bravos pasó la escoba ante Tiburones en la isla
Foto: Agencias
Los Bravos de Margarita hicieron valer su localía este miércoles al imponerse 4-3 sobre los Tiburones de La Guaira en el Estadio Nueva Esparta, asegurando la serie de dos encuentros disputada en la isla y ahuyentando el intento de remontada del conjunto litoralense.

El abridor Jorge García fue la figura desde el montículo, lanzando cinco sólidas entradas en las que permitió apenas cuatro imparables y dos carreras, además de recetar seis ponches, actuación que le valió la victoria.

En la ofensiva, Ramón Flores se destacó al irse de 3-1 con dos carreras impulsadas, aportando de manera decisiva en el marcador final.

Luis Arejula cargó con la derrota por los Tiburones, mientras que Carlos Navas se apuntó el rescate, sumando otro salvamento a su cuenta personal.

