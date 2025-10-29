Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Los Bravos de Margarita volvieron a la senda del triunfo este martes al imponerse 5-1 sobre los Tiburones de La Guaira, cortando una racha de cuatro derrotas consecutivas. El encuentro se disputó en el estadio Nueva Esparta y marcó una sólida recuperación para los insulares.

La ofensiva de los Bravos se activó en la parte media del compromiso, con una serie de conexiones oportunas que definieron el rumbo del juego. Juan Santana abrió el ataque con un doble impulsor, seguido por un jonrón de Alexi Amarista, un sencillo productor de Ramón Flores y un cuadrangular de Breyvic Valera, que sellaron la venganza ante los salados tras su último enfrentamiento en el Universitario.

En el montículo, Werner Leal se llevó la victoria con una actuación eficiente, mientras que Luis Peña cargó con la derrota por parte de Tiburones.

Con este resultado, Margarita toma aire en la tabla y busca retomar el ritmo competitivo en la pelota criolla, dejando, por ahora, marca adversa de 4-6 en diez compromisos disputados en el arranque de campaña.

