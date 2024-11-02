Bravos sigue imparable en Nueva Esparta tras derrotar 10-7 a Tiburones

Bravos de Margarita sigue marcando dominio como local tras derrotar a Tiburones de La Guaira 10-7 en el estadio Guatamare de Porlamar. El elenco insular registra su cuarta victoria como home club en cinco encuentros disputados en la temporada.

Wilson Ramos fue el más destacado de la ofensiva margariteña tras irse de 4-2 con jonrón, una anotadas y cinco de la diez impulsadas de la victoria de su equipo, mientras que Rayder Ascanio se fue de 4-2 con par de impulsadas y outfielder Ramón Flores aportó dos más tras ligar de 4-2.

Por los litoralenses, el más ofensivo fue Wilson García, aportado par de impulsadas, un jonrón y trío de anotadas tras irse de 4-3.

Con la victoria, Bravos nivela su registro en 9-9, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla de clasificación.

