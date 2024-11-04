Viernes 22 de agosto de 2025
Deportes

Bravos sigue intratable en la isla tras repetir ante Tiburones

Bravos de Margarita venció 8-7 a los Tiburones de La Guaira, dejando un registro de 5-1 durante la cuarta semana…

Por Daniel García

Bravos sigue intratable en la isla tras repetir ante Tiburones
Bravos de Margarita venció 8-7 a los Tiburones de La Guaira, dejando un registro de 5-1 durante la cuarta semana de competencia en la pelota criolla. El conjunto insular solo cayó una vez en Porlamar tras el regreso del equipo en el estadio de Guatamare.

Un hit decisivo de Wilson Ramos puso cifras definitivas al reñido duelo que se disputó en horario diurno. El experimentado toletero criollo disparó sencillo remolcador para colocar la definitiva y octava carrera con la que dejaron en el terreno a los litoralenses.

El más destacado del cuadro margariteño fue el jardinero Anthony Jiménez, quien se fue de 4-2 con par de anotadas y cinco de las ocho impulsadas de su equipo.

El lanzador ganador fue José Mesa Jr. (3-0) en calidad de relevo, mientras que le revés se lo llevó Yapson Gómez (0-1)

Temas:

