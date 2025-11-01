Sábado 01 de noviembre de 2025
Deportes

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

El conjunto insular elevó a cuatro sus victorias consecutivas tras barrer a Tiburones y Magallanes en su territorio

Por Daniel García

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Bravos de Margarita volvieron a imponer su dominio en casa al vencer 4-3 a los Navegantes del Magallanes en un emocionante encuentro que se extendió hasta la undécima entrada. Con esta victoria, los insulares completan la barrida en el estadio Nueva Esparta y agravan el mal momento de la Nave Turca, que sigue sin encontrar el rumbo en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A pesar del resultado adverso, Rougned Odor volvió a destacar con el madero. El segunda base conectó un cuadrangular de dos carreras en el segundo tramo y luego anotó una más tras sencillo impulsor de Eliezer Alfonzo, siendo el principal referente ofensivo de Magallanes. Odor terminó la jornada de 5-1, con su jonrón como único imparable.

Los Bravos iniciaron su remontada en el quinto episodio, cuando Roel Santos remolcó a Ramón Flores con un sencillo. Acto seguido, Francisco Arcia repitió la fórmula para que Flores anotara nuevamente. Santos igualó el marcador en el sexto capítulo, tras recibir boleto con las bases llenas.

El desenlace llegó en el inning 11, cuando César Idrogo conectó el hit de oro que impulsó a Anthony Jiménez desde segunda base, desatando la celebración en las gradas y sellando una victoria de carácter para los dirigidos por Henry Blanco.

Magallanes, bajo la conducción de Eduardo Pérez, continúa sin levantar cabeza, mientras que Margarita se consolida como uno de los equipos más sólidos jugando en casa, que logró con este triunfo cuatro victorias consecutivas tras barrera a Tiburones y Magallanes.

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra "masacre" policial

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

Problemas legales para el conferencista Jürgen Klaric en Venezuela tras supuesto incumplimiento

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en objeto de juicio: el caso Brigitte Macron y la demanda transnacional (por Luz Neira Parra)

Cuando el cuerpo de una mujer se convierte en objeto de juicio: el caso Brigitte Macron y la demanda transnacional (por Luz Neira Parra)

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

Rehabilitan cementerios en Mara para recibir a visitantes el Día de los Fieles Difuntos

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Noticias Relacionadas

Deportes

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

El conjunto insular elevó a cuatro sus victorias consecutivas tras barrer a Tiburones y Magallanes en su territorio
Deportes

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

La reprogramación del juego será anunciada oportunamente a través de los canales oficiales del conjunto zuliano
Deportes

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Una sólida actuación de Yoshinobu Yamamoto y un doble play clave en la última entrada evitaron la coronación canadiense. El título se definirá este sábado en el Rogers Centre.
Deportes

La Vinotinto Sub-17 ya se encuentra en Qatar para disputar el Mundial

El seleccionado juvenil dirigido por Oswaldo Vizcarrondo se prepara para su debut ante Inglaterra, una de las fuertes candidatas a ganar la copa

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025