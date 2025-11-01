Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Los Bravos de Margarita volvieron a imponer su dominio en casa al vencer 4-3 a los Navegantes del Magallanes en un emocionante encuentro que se extendió hasta la undécima entrada. Con esta victoria, los insulares completan la barrida en el estadio Nueva Esparta y agravan el mal momento de la Nave Turca, que sigue sin encontrar el rumbo en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

A pesar del resultado adverso, Rougned Odor volvió a destacar con el madero. El segunda base conectó un cuadrangular de dos carreras en el segundo tramo y luego anotó una más tras sencillo impulsor de Eliezer Alfonzo, siendo el principal referente ofensivo de Magallanes. Odor terminó la jornada de 5-1, con su jonrón como único imparable.

Los Bravos iniciaron su remontada en el quinto episodio, cuando Roel Santos remolcó a Ramón Flores con un sencillo. Acto seguido, Francisco Arcia repitió la fórmula para que Flores anotara nuevamente. Santos igualó el marcador en el sexto capítulo, tras recibir boleto con las bases llenas.

El desenlace llegó en el inning 11, cuando César Idrogo conectó el hit de oro que impulsó a Anthony Jiménez desde segunda base, desatando la celebración en las gradas y sellando una victoria de carácter para los dirigidos por Henry Blanco.

Magallanes, bajo la conducción de Eduardo Pérez, continúa sin levantar cabeza, mientras que Margarita se consolida como uno de los equipos más sólidos jugando en casa, que logró con este triunfo cuatro victorias consecutivas tras barrera a Tiburones y Magallanes.