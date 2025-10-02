Brayan Rocchio encendió la victoria de Guardianes

Los Guardianes de Cleveland se impusieron con autoridad 6-1 sobre los Tigres de Detroit en el segundo encuentro de la Serie de Comodín de la Liga Americana. El infielder venezolano Brayan Rocchio fue pieza fundamental en la victoria al conectar el batazo que rompió el empate y encendió la ofensiva de los locales en el Progressive Field.

Rocchio, de 24 años, bateó noveno en el orden y cubrió la segunda base. Aunque terminó de 3-1, ese único imparable fue histórico: un cuadrangular de 379 pies por el jardín derecho ante una recta de 99.9 mph del lanzador Troy Melton. Este batazo no solo dio la ventaja a Cleveland, sino que lo convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en conectar un jonrón de ventaja en la octava entrada o más tarde en un juego de eliminación3.

La ofensiva de los Guardianes no se detuvo ahí. Steven Kwan y Daniel Schneemann sumaron imparables que ampliaron la ventaja, y Bo Naylor coronó la entrada con un cuadrangular de tres carreras. En total, Cleveland conectó tres jonrones en el encuentro, incluyendo uno de George Valera en el primer inning.

Con esta victoria, la serie queda empatada 1-1 y se definirá este jueves en el mismo escenario. El ganador enfrentará a los Marineros de Seattle en la ronda divisional.

Lee también: Inició el proceso de votación del Premio Luis Aparicio 2025