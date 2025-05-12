Brayan Rocchio es bajado a Ligas Menores por los Guardianes de Cleveland

El pelotero venezolano Brayan Rocchio fue bajado a Ligas Menores (Triple A) por los Guardianes de Cleveland este lunes 12 de mayo, después de no convencer en el inicio de temporada.

El criollo dejó un promedio de .165 en 35 compromisos con el conjunto de la División Central de la Liga Americana, registró ocho anotadas y ocho carreras impulsadas.

En su lugar entra el jardinero Will Brennan. Cabe destacar que esta temporada, el también venezolano Andrés Giménez se fue a los Azulejos de Toronto.

Lee también: Gaiteras del Zulia enfrenta a Pastora de Lara como visitante

The Cleveland Guardians have optioned INF Brayan Rocchio to Triple-A and are calling up OF Will Brennan.#GuardsBall | #Guardians pic.twitter.com/Tpi7gDybux — Cleveland Guardians On SI (@GuardiansOnSI) May 12, 2025

Noticia al Dia