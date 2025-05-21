Brillantes consiguió su primera victoria en los playoffs de la SPB

Brillantes del Zulia venció 84-80 a Marinos de Oriente este martes 20 de mayo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo en el tercer encuentro de esta serie de playoffs de la SPB.

Myke Henry se fue con 29 puntos y nueve rebotes, mientras que Gerardo Suero aportó 24 unidades, nueve rebotes y dos asistencias.

Con esto, el conjunto abrillantado consigue su primer triunfo en los playoffs y coloca su récord en una victoria y dos derrotas. Por su parte, Marinos cuenta con dos y uno.

Cabe destacar que el próximo encuentro será este jueves 22 de mayo.

