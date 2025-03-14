Brillantes del Zulia inicia la temporada 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto en Táchira

Brillantes del Zulia se medirá este viernes 14 de marzo a Frontinos de Táchira en el Gimnasio Campeones Mundiales del 97 de San Cristóbal.

El conjunto abrillantado comienza su camino como visitante e intentará conseguir su primera victoria.

El electrizante partido será a las 7 de la noche y también se transmitirá por la señal de SPB TV.

Cabe destacar que el día de hoy se hizo oficial la contratación del escolta Chavaughn Lewis, quien cuenta con una importante trayectoria internacional.

Noticia al Día