Brillantes del Zulia se quedó con el triunfo en su debut ante Frontinos de Táchira

Brillantes del Zulia derrotó 69-61 a Frontinos de Táchira este viernes 14 de marzo en el Gimnasio Campeones Mundiales del 97 por la primera jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto.

El MVP de partido fue Chavaughn Lewis (reciente incorporación), quien se despachó con 14 puntos, cuatro rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones y 13 de eficiencia.

Este sábado 15 de marzo el equipo abrillantado volverá a enfrentar a Frontinos de Táchira en el Gimnasio Campeones Mundiales del 97.

