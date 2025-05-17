Brillantes visitará a Marinos para iniciar su postemporada

Este sábado 17 de mayo inicia la postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto. El elenco de Brillantes del Zulia visitará a Marinos de Oriente en Maturín.
Zulianos y orientales chocarán a partir de las 7.00 pm, en uno de los dos compromisos pautados que darán inicio a la serie Super 8 del baloncesto venezolano.
La transmisión del encuentro entre Brillantes y Marinos será por Meridiano TV y SPB TV.
Por su parte, Spartans de Distrito Capital y Trotamundos de Carabobo se medirán en simultáneo, cumpliendo el calendario establecido por la liga para la primera fase de postemporada.