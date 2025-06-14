Bruce, el perro "recogebates" hizo su debut en las Grandes Ligas

Este sábado, em un evento que combinó béisbol y ternura, Bruce, un Golden Retriever de 21 meses, se robó el espectáculo como recoge bates en la ceremonia previa al partido entre los Nacionales de Washington y los Marlins de Miami.

Con experiencia en las filas de los Rochester Red Wings, filial Triple-A de Washington, Bruce llegó al diamante con un pañuelo que anunciaba su "debut en la MLB" y recibió un bate conmemorativo.

La primera actuación del canino tuvo un giro inesperado: el relevista Zach Brzykcy dejó caer el bate en zona de foul, y Bruce, siguiendo su propio instinto, tomó una ruta poco convencional antes de recogerlo, para delirio de la multitud.

Su dueño, Josh Snyder, no pudo ocultar el orgullo. "Mira a este perro e intenta no sonreír. Es genial. Es divertido. Es el candidato perfecto para Rochester, los Red Wings y ahora los Nacionales."

A pesar del largo viaje hasta Washington, Bruce se adaptó sin problemas. Antes del evento, pasó 50 minutos en el campo, disfrutando del cariño de los aficionados, practicando la recogida de bates junto a Snyder y hasta recibiendo caricias del receptor del equipo, Riley Adams, en su camino hacia la práctica previa al juego.

Bruce no solo cumplió con su labor en el campo, sino que dejó un recuerdo en los corazones de los fanáticos que aman el deporte y los animales.