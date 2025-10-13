"Brujo" Martínez no jugará el clásico frente a Santos por ausencia en los entrenamientos

El futbolista venezolano de Corinthians, José "Brujo" Martínez, no jugará el clásico frente a Santos que se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre por indisciplina.
Según información de TNT Sports, Martínez no ha asistido a los entrenamientos del equipo en los últimos días, lo que ha llevado a su ausencia en el clásico.
El comunicado en las redes sociales del club menciona: "El venezolano no ha estado presente en los entrenamientos del Corinthians y ha sido descartado del partido contra el Santos".
Aunque se ha indicado que su falta se debe a problemas familiares, esta razón aún no ha sido confirmada por la institución paulista.
Noticia al Día